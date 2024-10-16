16 Ekim 2024, Çarşamba
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Engelli rampası önüne park edilen araca zarar veren engelli adam: "Bu benim tekerlekli sandalyem değil ayağım"
Antalya'da evine gittiği sırada engelli rampasına park eden otomobil nedeniyle geçiş yapamadığı için, araca elindeki penseyle vurarak zarar veren engelli adam Tanju Mete, “Oradan geçemediğim için yola çıkmak zorunda kaldım ve kaza tehlikesi geçirdim. Rampalarda üst üste araçlar görmek, rampayı geçtim kaldırıma bile araç koyanların olması beni öfkelendirdi. Yanlış bir şey yaptığımın farkınayım, şiddet yanlısı değilim aslında ama engelli bir kişi olarak benimde sinirlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum” dedi.