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Engelli baba ve oğluna darp iddiası! Kısa mesafe tartışması kavgayla bitti

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Giriş: 21.03.2022 14:42
Gaziantep'te yaşayan engelli Eyüp Yazman, oğlu Yunus Emre Yazman ile birlikte taksiye bindi. İddiaya göre şoför yakın mesafe diye aileyi istedikleri adrese götürmek istemedi. Çıkan tartışma sonrası şoförle arkadaşlarının Eyüp ve Yunus Emre Yazman'ı darp ettiği öne sürüldü.
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Engelli baba ve oğluna darp iddiası!
Engelli baba ve oğluna darp iddiası!
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