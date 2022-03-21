21 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Engelli baba ve oğluna darp iddiası! Kısa mesafe tartışması kavgayla bitti
Gaziantep'te yaşayan engelli Eyüp Yazman, oğlu Yunus Emre Yazman ile birlikte taksiye bindi. İddiaya göre şoför yakın mesafe diye aileyi istedikleri adrese götürmek istemedi. Çıkan tartışma sonrası şoförle arkadaşlarının Eyüp ve Yunus Emre Yazman'ı darp ettiği öne sürüldü.