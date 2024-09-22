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Emlak’ta ''doğrulanmış ilan'' uygulaması başladı! 11 liraya kiralık dükkan, 100 liraya daire

Emlak’ta ''doğrulanmış ilan'' uygulaması başladı! 11 liraya kiralık dükkan, 100 liraya daire

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 19:55
Ticaret Bakanlığı’nın, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi uygulanmaya başlandı. Fakat fırsatçılar farklı yöntemlerle ilan vermeye devam ediyor.
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11 liraya kiralık dükkan 100 liraya daire!
11 liraya kiralık dükkan 100 liraya daire!
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