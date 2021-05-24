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Emirhan Döner'den eski sevgilisi Şenay Şentürk'e tehdit: Seni Bergen gibi yaparım

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Giriş: 24.05.2021 08:58
Güncelleme:24.05.2021 09:03
Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 119 yıl hapis cezası ile yargılanan Emirhan Döner bu kez yeni bir soruşturma ile gündemde. Cezaevinden çıktıktan sonra dövdüğü sevgilisi Şenay Şentürk kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Emirhan Döner hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Şenay Şentürk: Emirhan Döner bana ‘Sende silinmeyecek izler bırakır, kızını elinden alır seni de yaşatmam’ dedi.
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