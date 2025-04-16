16 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elektronik sigara DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor
Elektronik sigara DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor

Elektronik sigara DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2025 12:20
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin çocuk yaşta kullanımına dikkat çekerek, "13-15 yaşındaki çocuklar bu ürünleri kullanıyor. İçinde ne olduğunu bilmeden bağımlılık yapıcı maddeleri soluyorlar. Aileler uyanık olmalı, çünkü elektronik sigaralar masum değil; akciğer kanseri ve DNA hasarına neden olabiliyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektronik sigara DNA hasarı ve akciğer kanserine yol açabiliyor
Sinop’ta zehir operasyonu
Sinop'ta zehir operasyonu
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Zorkun Yaylası yolunda bakım çalışması başladı
Zorkun Yaylası yolunda bakım çalışması başladı
3 can sosyal medya kurbanı oldu!
3 can sosyal medya kurbanı oldu!
Felaketin adı elektronik sigara!
Felaketin adı elektronik sigara!
Şarampole uçan aracın sürücüsü yara almadı
Şarampole uçan aracın sürücüsü yara almadı
Van’da 13 organizatör tutuklandı
Van'da 13 organizatör tutuklandı
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Zirai don armut ve şeftaliyi teğet geçti
Onlarca araç karda mahsur kaldı
Onlarca araç karda mahsur kaldı
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Yaşadığı sağlık sorunlarını böyle anlatmıştı
Yaşadığı sağlık sorunlarını böyle anlatmıştı
Erzincan’da iki kızıl geyik böyle görüntülendi
Erzincan’da iki kızıl geyik böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster