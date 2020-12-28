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Elazığ’da yük treni TIR’ı 75 metre sürükledi! İşte kaza anı görüntüleri...
Elazığ’daki tren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bingöl’den Hatay’a yük götüren tren ile TIR çarpıştı. Yük treni TIR’ı 75 metre sürükledikten sonra durdu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası olay yerine ekip sevk edildi.
Bingöl'den Hatay'a yük götüren tren ile TIR çarpıştı. Yük treni TIR'ı 75 metre sürükledikten sonra durdu.
Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası olay yerine ekip sevk edildi.
Yaralanan TIR'daki üç kişi ile 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.