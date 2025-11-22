22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elazığ'da trafik kazası:2 ağır 4 yaralı
Elazığ’da trafik kazası:2 ağır 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası:2 ağır 4 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 15:51
Kaza Güney çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza da 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da trafik kazası:2 ağır 4 yaralı
40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
40 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Bozdoğan’da orman yangını
Bozdoğan'da orman yangını
Balat Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
Balat Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Yakakent hamsi festivali! 2 saatte 3 ton hamsi tüketildi
Yakakent hamsi festivali! 2 saatte 3 ton hamsi tüketildi
60 ilin lezzeti Diyarbakır Gurme Fuarı’nda
60 ilin lezzeti Diyarbakır Gurme Fuarı'nda
Erzurum’un yöresel halk oyunları!
Erzurum'un yöresel halk oyunları!
Samsun’da kırmızı lahana üretimi!
Samsun'da kırmızı lahana üretimi!
İstanbul’da yazdan kalma bir gün!
İstanbul'da yazdan kalma bir gün!
İstanbul’da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul'da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
Daha Fazla Video Göster