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Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 01:33
Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Demirkapı Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.Ç. ile H.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, H.A. belinden çıkardığı tabanca ile M.Ç.’yi yaralarken, M.Ç.’de bıçakla H.A’yı yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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