16 Şubat 2024, Cuma
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Elazığ’da şiddetli dolu yağışı! Seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı
Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan dolu hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış Elazığ’da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde kentte gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.