16 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ’da şiddetli dolu yağışı! Seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı

Elazığ’da şiddetli dolu yağışı! Seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2024 20:29
Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan dolu hayatı adeta felç etti. Bir anda bastıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, trafikte seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı şiddetli yağış Elazığ’da aralıklarla etkili oluyor. Bu çerçevede akşam saatlerinde kentte gök gürültülü dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkili olan şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, cadde ve sokaklarda seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da şiddetli dolu yağışı!
Elazığ’da şiddetli dolu yağışı!
Metro’da yürüyen merdiven can aldı!
Metro'da yürüyen merdiven can aldı!
Balığa limon sıkılır mı? Sıkılmaz mı?
Balığa limon sıkılır mı? Sıkılmaz mı?
Yoğurt kovasından tarih fışkırdı
Yoğurt kovasından tarih fışkırdı
Türkiye’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi
Türkiye’den Hollanda’ya uzanan başarı hikayesi
Yaşlı adam özel bakımevinde komalık oldu!
Yaşlı adam özel bakımevinde komalık oldu!
Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne?
Cıva içeren gümüş dolgunun sağlığa zararı ne?
Ev sahibi-kiracı kavgası boyut atladı!
Ev sahibi-kiracı kavgası boyut atladı!
Malatya’da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!
Selle birlikte otoparklar suyla kaplandı!
Selle birlikte otoparklar suyla kaplandı!
Sel felaketinin faturası 300 milyon TL!
Sel felaketinin faturası 300 milyon TL!
Magnezyum içeren besinler neler?
Magnezyum içeren besinler neler?
Daha Fazla Video Göster