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Elazığ’da çöp ev 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

Elazığ'da "çöp ev" 3 dil bilen emekli pilotun çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.04.2025 11:32
Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde "çöp ev" ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri, evin 3 dil bilen emekli pilota ait olduğunu belirledi. Deprem sonrası annesine ait eve taşınan emekli pilotun uzun süredir evde yaşamadığı, evin içindeki dağınıklığın ise çoğunlukla kitap dolu kutulardan oluştuğu tespit edildi.
Elazığ’da çöp ev 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Elazığ’da çöp ev 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Elazığ'da "çöp ev" 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
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