19 Nisan 2025, Cumartesi
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Elazığ'da "çöp ev" 3 dil bilen emekli pilotun çıktı
Elazığ merkez Doğukent Mahallesi'nde "çöp ev" ihbarı yapılan adrese giden belediye ekipleri, evin 3 dil bilen emekli pilota ait olduğunu belirledi. Deprem sonrası annesine ait eve taşınan emekli pilotun uzun süredir evde yaşamadığı, evin içindeki dağınıklığın ise çoğunlukla kitap dolu kutulardan oluştuğu tespit edildi.