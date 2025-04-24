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Elazığ’da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Elazığ'da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 20:18
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, çevre illerden kente gelen 1 şüpheli araç durduruldu. Araç üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış şekilde 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Elazığ’da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Elazığ’da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Elazığ'da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
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