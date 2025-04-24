24 Nisan 2025, Perşembe
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Elazığ'da bagaj kapağına gizlenmiş 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, çevre illerden kente gelen 1 şüpheli araç durduruldu. Araç üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagaj kapağı sacı içerisine zulalanmış şekilde 11 parça halinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Sürücü ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.