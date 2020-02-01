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01.02.2020

Elazığ yine salladı artçılar vatandaşları sokağa döktü |Video son depremler

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğünde yaşanan depremin artçılar sürüyor. Dün gece 4 büyüklüğünün üstünde meydana gelen iki artçı deprem vatandaşları yine sokağa döktü. Vatandaşlar korku dolu o anlar anlattı.

Artçı depremler Elazığlıları yine tedirgin etti

Bir hafta önce büyük yıkıma yol açan 6, 8 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.

YARIM SAATTE GELEN İKİ ARTÇI KORKUTTU

Son olarak gece saat 02. 32'de bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan 4, 5 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar bir kez daha tedirginlik yaşadı.

Yarım saat sonra 4,2 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sallandı Elazığlılar deprem çevre illerden de hissedildi.

Evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.

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