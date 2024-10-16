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Elazığ Şehir Hastanesi'nde deprem paniği kamerada

Elazığ Şehir Hastanesi'nde deprem paniği kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 14:02
5,9 büyüklüğündeki deprem anı ve vatandaşların kapışması, Elazığ Şehir Hastanesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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