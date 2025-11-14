14 Kasım 2025, Cuma

El freni çekilmeyen araç kafenin bahçesine devrildi
El freni çekilmeyen araç kafenin bahçesine devrildi

El freni çekilmeyen araç kafenin bahçesine devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 11:13
Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BGK 976 plakalı aracın sahibi, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından istinat duvarını aşarak kafenin bahçesine devrildi. Kimsenin olmaması faciayı önlerken, düşen araçta maddi hasar oluştu.
