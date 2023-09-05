05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ekolojik dengenin koruyucuları kuşlar

Ekolojik dengenin koruyucuları kuşlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 09:15
Dünyada tespit edilen 10 bin 660 kuş türü bulunmakta. Doğadaki tüm varlıklar doğrudan ya da dolaylı olarak ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynuyor. Kuşlar ise bu halkanın en önemli canlılarından...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekolojik dengenin koruyucuları
Ekolojik dengenin koruyucuları
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
1 milyonluk soruya ulaştı!
1 milyonluk soruya ulaştı!
11 ilde şiddetli sağanak bekleniyor
11 ilde şiddetli sağanak bekleniyor
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Katil koca eşini ve kayınvalidesini öldürdü
Taksici ile iki kadın arasında kavga çıktı
Taksici ile iki kadın arasında kavga çıktı
HKP Genel Başkanı kavgada bir kişiyi yaraladı
HKP Genel Başkanı kavgada bir kişiyi yaraladı
İstanbul’da orman yangını! Ekipler seferber oldu
İstanbul'da orman yangını! Ekipler seferber oldu
Bağlama malzemesiyle otomobil yaptılar
Bağlama malzemesiyle otomobil yaptılar
Yağışlar nerede etkili olacak?
Yağışlar nerede etkili olacak?
İşte balık fiyatları
İşte balık fiyatları
Haydarpaşa Garı’nda çalışmalar ne durumda?
Haydarpaşa Garı'nda çalışmalar ne durumda?
Daha Fazla Video Göster