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Eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor! Milyonlarca öğrenci karne alıyor | Yaz tatili başlıyor

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 08:33
Son dakika haberi... 2022-2023 eğitim öğretim yılının son ders zili bugün çalacak. Milyonlarca öğrenci karne alacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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