Eğitim-Bir-Sen’den müdür yardımcısının darbeldildiği saldırıya kınama

Esenyurt'taki Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Kemal Çal, iddiaya göre 2 hafta önce darbedildi. Çal, hala yaşananların etkisinde olduğuna dikkat çekerken, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de yaşanan olayı kınadığını belirterek, “Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çetevari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür” dedi.

İddiaya göre, 2 Aralık'ta, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve ilçe temsilcisi tarafından darbedilen Kemal Çal'ın uğradığı saldırıyla ilgili Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, beraberindeki üyelerle açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına Kemal Çal da katıldı. Çal, sendikal faaliyetlerde bulunmak için okula gelen kişileri, idari izin almadıkları için uyardığında darbedildiğini, olayın ardından sendika olarak hem Esenyurt Kaymakamlığı'na hem de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise "Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz" dedi.