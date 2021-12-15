15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eğitim-Bir-Sen’den müdür yardımcısının darbeldildiği saldırıya kınama

Eğitim-Bir-Sen’den müdür yardımcısının darbeldildiği saldırıya kınama

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 15:43
Esenyurt'taki Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Kemal Çal, iddiaya göre 2 hafta önce darbedildi. Çal, hala yaşananların etkisinde olduğuna dikkat çekerken, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de yaşanan olayı kınadığını belirterek, “Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çetevari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür” dedi.

İddiaya göre, 2 Aralık'ta, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve ilçe temsilcisi tarafından darbedilen Kemal Çal'ın uğradığı saldırıyla ilgili Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, beraberindeki üyelerle açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına Kemal Çal da katıldı. Çal, sendikal faaliyetlerde bulunmak için okula gelen kişileri, idari izin almadıkları için uyardığında darbedildiğini, olayın ardından sendika olarak hem Esenyurt Kaymakamlığı'na hem de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise "Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müdür yardımcısının darbedildiği anlar kamerada
Müdür yardımcısının darbedildiği anlar kamerada
Rahatlığı şaşırttı! Böyle geziyor
Rahatlığı şaşırttı! Böyle geziyor
Marmara’ya kar geldi! İşte o anlar
Marmara'ya kar geldi! İşte o anlar
Gülçin Ergül’ün sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı
Gülçin Ergül'ün sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı
Taksiciyi dövüp bıçakladılar
Taksiciyi dövüp bıçakladılar
Kilometrelerce kuyruk oluştu
Kilometrelerce kuyruk oluştu
Yoğun kar! Kalınlık 35 santimetreyi geçti
Yoğun kar! Kalınlık 35 santimetreyi geçti
Anne-oğulun kahreden ölümü!
Anne-oğulun kahreden ölümü!
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar yağacak mı?
Metroda mucize kurtuluş
Metroda mucize kurtuluş
Öğrenciler sokak ortasında birbirlerine girdi, arkadaşları gülerek izledi
Öğrenciler sokak ortasında birbirlerine girdi, arkadaşları gülerek izledi
Sel tarım alanlarını vurdu!
Sel tarım alanlarını vurdu!
Daha Fazla Video Göster