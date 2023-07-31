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Eğirdir Gölü'nde kuraklık tehlikesi! Gölde su seviyesi 4 metrenin altında

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 16:46
Isparta Eğirdir Gölü kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Göldeki su seviyesi 3 yılda bir buçuk metre düştü. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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