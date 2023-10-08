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Eğirdir Gölü alarm veriyor

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 14:09
Isparta'daki Eğirdir Gölü çekiliyor, ortaya çıkan manzara tedirgin ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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Eğirdir Gölü alarm veriyor
Eğirdir Gölü alarm veriyor
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