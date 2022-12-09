'Efsane kış' mı geliyor? ❄ Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı açıklaması| 5 günlük hava durumu tahmin raporunda 68 ile uyarı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıklarken, 68 il için sağanak ve kar uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları ise bu kış ayının çok sert geçeceğini belirtirken, İstanbul'a beklenen kar yağışı için tarih verdiler. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı.