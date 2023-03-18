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Edirnekapı Şehitliği'nde "18 Mart" anması

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 14:08
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Edirnekapı Şehitliği’nde anma programı düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
Edirnekapı Şehitliği’nde 18 Mart anması
Edirnekapı Şehitliği'nde "18 Mart" anması
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