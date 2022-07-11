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Ebeko Yanardağı'nda patlama! Bölgede yaşayanlar uyarıldı

İHA
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Giriş: 11.07.2022 16:09
Rusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan Ebeko Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ebeko Yanardağı’nda patlamalar meydana geldiğini ve bölgeye ulaşmak isteyen doğa tutkunlarını uyararak, belirlenen güvenlik alanının dışına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya'nın Shalin bölgesindeki Kuril Adaları'ndaki Ebeko Yanardağı'nda yeniden patlamalar meydana geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan küçük ölçekli patlamaların ardından geçtiğimiz günlerde başlayan hareketlilik artarak devam etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ebeko Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiğini ve bölgeye ulaşmak isteyen doğa tutkunlarını uyararak, belirlenen güvenlik alanının dışına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Yanardağın püskürttüğü küllerin 2 kez üst üste 3 buçuk kilometre boyutuna kadar ulaştığı bildirilirken, yanardağdaki patlama şiddetinin geçtiğimiz yıl meydana gelen patlama seviyesine ulaştığı bildirildi. Bakanlık bölgede olağanüstü durumun bulunmadığını ve patlamalardan dolayı küçük şiddetli depremler oluştuğunu söyleyerek, tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Yanardağ yakınında yerleşim alanının bulunmaması nedeniyle herhangi bir risk oluşmazken, bölgedeki sismik hareketlilik ve yanardağın takibi uzmanlar tarafından sürdürülüyor.

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