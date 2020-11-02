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Düzce'ye kar yağdı! Yüksek kesimler beyaza büründü

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Giriş: 02.11.2020 09:11
Güncelleme:02.11.2020 10:01
Son dakika haberi... Düzce'nin Gölyaka İlçesine bağlı Kardüz Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, zirve beyaza büründü.

Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü. Gölyaka ilçesine bağlı yüksek rakımlı olan Kardüz Yaylası'nda iki gündür soğuk havanın ardından mevsimin ilk kar yağdı.

Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylasına kar düştü.

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