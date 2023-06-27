27 Haziran 2023, Salı
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Düzce’de sokak ortasında kurşun yağdırdı! Sebebi kan dondurdu
Dehşete düşüren olay saat 03.00 sıralarında Düzce'de meydana geldi. 35 yaşındaki Yeliz Oltu, para meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Ahmet Cömert'i tabancayla vurarak öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları...