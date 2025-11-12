12 Kasım 2025, Çarşamba

Düzce'de 12 Kasım depremi şehitleri unutulmadı
Giriş: 12.11.2025 13:41
12 Kasım 1999’da Kaynaşlı merkezli 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 316 kişi, Düzce’de düzenlenen törenle anıldı. Kaynaşlı Deprem Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okunup kabirlere karanfil bırakıldı. Vali Selçuk Aslan, depremde kaybedilen canları rahmetle yad ederek, afet bilincinin önemine vurgu yaptı.
