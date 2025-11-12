12 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Düzce’de 12 Kasım depremi şehitleri unutulmadı
12 Kasım 1999’da Kaynaşlı merkezli 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 316 kişi, Düzce’de düzenlenen törenle anıldı. Kaynaşlı Deprem Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okunup kabirlere karanfil bırakıldı. Vali Selçuk Aslan, depremde kaybedilen canları rahmetle yad ederek, afet bilincinin önemine vurgu yaptı.