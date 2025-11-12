12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi
Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi

Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 09:28
Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi
Kırklareli’ne şehit ateşi düştü!
Kırklareli’ne şehit ateşi düştü!
Ataşehir’de zincirleme trafik kazası
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Samsunlu şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa'ya şehit ateşi düştü
Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi
Düşen uçaktaki şehitlerin şehadet haberi Kayseri’deki ailelerine verildi
Apartmanda korkutan yangın! 5 kişi kurtarıldı
Apartmanda korkutan yangın! 5 kişi kurtarıldı
Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
2 katlı ahşap evde soba yüzünden yangın çıktı
2 katlı ahşap evde soba yüzünden yangın çıktı
Kaçak göçmenleri taşıyan araç Asi Nehri’ne uçtu
Kaçak göçmenleri taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu
Bursa’da zincirleme kaza! Yaralılar var
Bursa'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
Daha Fazla Video Göster