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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 01:32
Kaza, saat 23.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havuzlu kavşakta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Yunus Emre K. (24) idaresinde 34 DTY 376 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı istikametine ters yoldan seyir halinde iken Alpaslan Türkeş Parkı yönüne giden Kadir S.’nin (47) kullandığı 20 ABC 176 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 acil servisine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 34 DTY 376 plakalı otomobil sürücüsü Yunus Emre K, otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (31) ve 50 ABC 16 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Emre K.’nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi
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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
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