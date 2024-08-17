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Dünyaya nam salan köpek: Kangal

Dünyaya nam salan köpek: Kangal

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 16:16
Bahri Çiçek 91 yaşında ve 80 yıldır Anadolu'nun aslanı kangallar yetiştiriyor. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde yaşayan Çiçek, ömrünü kangal köpeklerine adadı. Ekibimiz ömrünü bu hayvanlara adayan bahri çiçeğin hikayesini kendisinden dinledi.
Dünyaya nam salan köpek: Kangal
Dünyaya nam salan köpek: Kangal
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