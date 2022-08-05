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Dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre! Yılın en etkileyici meteor yağmuru geliyor

DHA
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Giriş: 05.08.2022 11:21
Gök bilimcileri tarafından yılın en önemli olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuruna sayılı günler kaldı. Saatte 100 civarında gök taşı görülmesi beklenen meteor yağmuru 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Herkesin heyecanla beklediği o gecede meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre dolaylarında olacak.
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