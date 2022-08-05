Dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre! Yılın en etkileyici meteor yağmuru geliyor

Gök bilimcileri tarafından yılın en önemli olayları arasında gösterilen Perseid meteor yağmuruna sayılı günler kaldı. Saatte 100 civarında gök taşı görülmesi beklenen meteor yağmuru 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Herkesin heyecanla beklediği o gecede meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre dolaylarında olacak.