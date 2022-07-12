Dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor! Ayasofya'nın karşısında bulundu | Kazdıkça tarih çıkıyor

İstanbul Fatih'te Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalan Ayasofya'nın karşısında Yerebatan Sarnıcı'nın hemen yanında yer alan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sırasında Osmanlı'da mahalle olduğu düşünülen yapı kalıntıları ve Bizans dönemine ait duvarlar bulundu.