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Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" buluştu

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Giriş: 20.02.2024 10:38
Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki unvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır koruyan Mardinli Sultan Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, birlikte kahvaltı yaptı.
Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını buluştu
Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" buluştu
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