Dünya’nın en eski mozaiği Yozgat’ta bulundu

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık Köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat’ta kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık Köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiği bulundu. Uşaklıhöyük’te keşfedilen, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.

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