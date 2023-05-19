19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyanın 7 harikasını 7 günde gezdi! İngiliz gezgin rekorlar kitabında

Dünyanın 7 harikasını 7 günde gezdi! İngiliz gezgin rekorlar kitabında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2023 10:25
İngiliz gezgin kırılması zor bir rekora imza attı. Bir haftada dünyanın 7 harikasını gezdi. O anları kayda aldı. İşte o renkli görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O ilde katil arı alarmı!
O ilde "katil arı" alarmı!
Mardin’de iki aile birbirine girdi!
Mardin'de iki aile birbirine girdi!
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Ankara’da akılalmaz olay!
Ankara’da akılalmaz olay!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Gece yarısı katliam gibi kaza!
Gece yarısı katliam gibi kaza!
Cezası 1 milyon TL! 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! 18 ilde aranacak
6 milyon liralık hırsızlık kamerada
6 milyon liralık hırsızlık kamerada
Karga böyle saldırdı
Karga böyle saldırdı
7 günde 7 harikayı gezdi
7 günde 7 harikayı gezdi
Alev alan araç cayır cayır yandı
Alev alan araç cayır cayır yandı
Daha Fazla Video Göster