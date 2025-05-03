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Dünyada nesli tükenmekte olan Ur kekliği İspir’de görüntülendi

Dünyada nesli tükenmekte olan Ur kekliği İspir’de görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 16:25
Dünyada nesli tükenmekte olan Ur kekliği Erzurum’un İspir ilçesinde görüntülendi. Urkeklik veya Hazar kekliği olarak bilinen ve (Tetraogallus caspius), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü olan keklik İspirdde profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından Yedigöl kırsalında kayıt altına alındı.
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Dünyada nesli tükenmekte olan Ur kekliği İspir’de görüntülendi
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