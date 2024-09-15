Dumanlar gökyüzünü sardı! TIR alevlere teslim oldu

Yangın, Gemlik ilçesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR bir anda alev aldı. Sürücü TIR'ı hemen yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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