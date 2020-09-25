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Düğünde Kovid-19'a yakalandılar zorlu süreci A Haber'e anlattılar
Erzurum'da yaşayan Nar ailesi yakalandıkları koronavirüs salgınını yenmeyi başardı. Peki hastalığa nasıl yakalandılar? Tedavi süreçlerinde nelere dikkat ettiler, nasıl beslendiler? Nar ailesi bireyleri hastalık süresince yaşadıkları zorlulukları A Haber'e anlattı
Koronavirüsü yenmeyi başardılar.
Erzurum'da yaşayan Bilgin ve Yusuf Nar çifti gittikleri bir düğünde Kovid-19'a yakalandı.
Aile evlerinde izolasyonda geçirdikleri zor süreci A Haber'e anlattı. Nar ailesi komşularının desteği ve bitkisel takviyelerle hastalığı atlattı.