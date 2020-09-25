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Düğünde Kovid-19'a yakalandılar zorlu süreci A Haber'e anlattılar

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Giriş: 25.09.2020 19:37
Güncelleme:25.09.2020 19:38
Erzurum'da yaşayan Nar ailesi yakalandıkları koronavirüs salgınını yenmeyi başardı. Peki hastalığa nasıl yakalandılar? Tedavi süreçlerinde nelere dikkat ettiler, nasıl beslendiler? Nar ailesi bireyleri hastalık süresince yaşadıkları zorlulukları A Haber'e anlattı

Koronavirüsü yenmeyi başardılar.

Erzurum'da yaşayan Bilgin ve Yusuf Nar çifti gittikleri bir düğünde Kovid-19'a yakalandı.

Aile evlerinde izolasyonda geçirdikleri zor süreci A Haber'e anlattı. Nar ailesi komşularının desteği ve bitkisel takviyelerle hastalığı atlattı.

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