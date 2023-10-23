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Düğün çekimini ayılar bastı

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Giriş: 23.10.2023 08:50
Bitlis'te gelin ve damat hayatlarının en romantik çekimini yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne gitti. Ancak bir süre sonra çekim yaptıkları yeri ayılar bastı. İşte o anlar...
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