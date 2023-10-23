Düğün çekimini ayılar bastı

Bitlis'te gelin ve damat hayatlarının en romantik çekimini yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne gitti. Ancak bir süre sonra çekim yaptıkları yeri ayılar bastı. İşte o anlar...

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