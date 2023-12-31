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Drone gören masum kedi! Gülümseten görüntüler

İHA
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Giriş: 31.12.2023 13:28
Tekirdağ’da bir kedi uçuşa hazırlanan drone cihazına defalarca pati attığı anlar hem cep telefonu kamerasına hem de drone kamerasına yansıdı.

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