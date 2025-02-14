14 Şubat 2025, Cuma
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Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza
Sivas’ta önceki akşam drift yapan 2 araç polis ekiplerine ihbar edildi. Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesine giden ekipler, 2 aracı yakaladı. 2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift yaptığı anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.