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Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza

Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 18:12
Sivas’ta önceki akşam drift yapan 2 araç polis ekiplerine ihbar edildi. Gültepe Mahallesi Dört Eylül Sanayi Sitesine giden ekipler, 2 aracı yakaladı. 2 ayrı araca toplamda 92 bin 784 TL cezai işlem uygulayan ekipler, her iki sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücülerin drift yaptığı anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza
Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza
Drift yapan 2 trafik magandasına 92 bin TL ceza
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