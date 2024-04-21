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Drama şehrinde bir Osmanlı mazisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 16:01
İstanbul Galata Rum Okulu'nda Türk ve Yunan halkları arasında dostluk köprüsü kuruldu. "Drama. Bir dostluk köprüsü" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. İki kadim halkın ortak tarihi anlatıldı.
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