28 Ağustos 2022, Pazar
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Dosya masrafı dolandırıcılığına karşı dikkat
Dolandırıcılar, "dosya masrafı" adı altında vatandaşları mağdur etmeye başladı. Bu dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor? Nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Mehmet Kırmızı aktardı.