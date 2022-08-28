Dosya masrafı dolandırıcılığına karşı dikkat

Dolandırıcılar, "dosya masrafı" adı altında vatandaşları mağdur etmeye başladı. Bu dolandırıcılık yöntemi nasıl işliyor? Nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu Mehmet Kırmızı aktardı.