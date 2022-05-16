Dolunay İstanbul ve birçok yerde böyle görüntülendi

2022 yılının ilk Kanlı Ay tutulması bu sabah Türkiye saatiyle 07.13'te gerçekleşti. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ''Kanlı Ay Tutulması'' dünyanın dört bir yanında gözlemlenirken, İstanbul'da dolunay, bulutlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu.