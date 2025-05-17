17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Dolmuştan inmek istedi araç hareket edince böyle sürüklendi!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir dolmuştan inmek isteyen 71 yaşındaki kadın, sürücünün aracı erken hareket ettirmesi neticesinde dengesini kaybederek düştü. Kısa süreli sürüklenmenin ardından başını ve burnunu çarpan yaşlı kadın beyin sarsıntısı geçirirken, burnunun kırıldığı öğrenildi. Talihsiz olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.