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Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler! Promosyona göz diktiler

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 05.04.2024 12:21
Güncelleme:05.04.2024 12:22
Dolandırıcıların hedefinde bu kez emekliler var, "Bankadan arıyoruz, promosyonunuzu eve getireceğiz" bahanesiyle ulaştıkları kişilerin bilgilerini alıp hesaplarını boşaltıyorlar. Uzmanlar ise bu konuda vatandaşı uyarıyor.
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