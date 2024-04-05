Dolandırıcıların yeni hedefi emekliler! Promosyona göz diktiler

Dolandırıcıların hedefinde bu kez emekliler var, "Bankadan arıyoruz, promosyonunuzu eve getireceğiz" bahanesiyle ulaştıkları kişilerin bilgilerini alıp hesaplarını boşaltıyorlar. Uzmanlar ise bu konuda vatandaşı uyarıyor.

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