Dolandırıcı çetesine operasyon! 9 kişinin 17 milyon TL’sini dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Yaşlı vatandaşları kendilerine hedef olarak seçtiler. Telefon irtibatını hiç kesmeyerek bilgi almalarını engellediler. 9 vatandaşın 17 milyon lirasını dolandırdılar. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

