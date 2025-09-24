24 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Dolandırıcı çetesine operasyon! 9 kişinin 17 milyon TL'sini dolandırdılar
Dolandırıcı çetesine operasyon! 9 kişinin 17 milyon TL’sini dolandırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 08:41
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıttılar. Yaşlı vatandaşları kendilerine hedef olarak seçtiler. Telefon irtibatını hiç kesmeyerek bilgi almalarını engellediler. 9 vatandaşın 17 milyon lirasını dolandırdılar.  A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
