27 Şubat 2023, Pazartesi
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DNA'dan cansız bedeni bulundu! Üsteğmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 250 konutlu "Cennetten bir köşe" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybedip, ailesinin DNA testi ile bulunan, Hava Savunma Üsteğmen Miraç İlhan, memleketi Giresun'da toprağa verildi. Cenaze töreninde baba İlhan, oğlunun askeri parkasını giyip, gözyaşı döktü.