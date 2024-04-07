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DKMP görüntüleri paylaştı! Nadir görülen çizgili sırtlanlar böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 07.04.2024 12:20
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanı çizgili sırtlanı görüntüledi. DKMP paylaşımında “Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba” ifadelerini kullandı.
Nadir görülüyor! Böyle görüntülendiler NADİR GÖRÜLÜYOR! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

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