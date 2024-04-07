07 Nisan 2024, Pazar
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DKMP görüntüleri paylaştı! Nadir görülen çizgili sırtlanlar böyle görüntülendi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanı çizgili sırtlanı görüntüledi. DKMP paylaşımında “Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba” ifadelerini kullandı.