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Diyarbakır'ın çılgın projesi: Silvan Barajı

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Giriş: 23.01.2021 17:22
Güncelleme:23.01.2021 17:23
Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak adlandırılan Silvan Barajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete girdi.

Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak adlandırılan Silvan Barajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Terör örgütü PKK'nın yapımını 25 kez engellemek istediğini bu baraj sayesinde;

*2 milyon 350 bin dekar arazi sulanacak

*350 bin kişiye istihdam sağlayacak

*Ülke ekonomisine 1,2 milyar tl katkı sağlayacak

*Mevsimlik göç azalacak

*Atatürk Barajı'nda sonra en büyük sulama barajı

*Saldırılar yüzünden barajın açılışı 2 yıl gecikti

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