Diyarbakır’da korkutan yangın: 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Edinilen bilgilere göre, Oğlaklı Mahallesi 6. Sokak'ta bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi ise kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Fatih Ayaz ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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