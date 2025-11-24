Diyarbakır’da düğün salonunda çıkan kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda önceki gün davetliler arasında çıkan kavgada gelinin amcası Hasan Demir hayatını kaybetmişti. Yaşanan silahlı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken olayda taraflardan birinin elindeki tabanca ile 1 kişinin hedef alarak birine peş peşe ateş ettiği ve kaçtığı görüldü.